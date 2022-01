Pallamano, Qualificazioni Mondiali 2023: Italia sconfitta dalle Isole Fær Øer, servirà vincere contro il Lussemburgo (Di sabato 15 gennaio 2022) Arriva una brutta sconfitta per la Nazionale Italiana di Pallamano maschile nel girone di qualificazione ai Mondiali 2023, con la formazione allenata da Riccardo Trillini che è uscita malconcia dalla sfida contro i padroni di casa delle Isole Fær Øer, con il punteggio di 27-26. Un avvio difficile per gli azzurri, che impiegano addirittura otto minuti per trovare il primo gol, con Andrea Parisini che timbra l’1-2, prima del pareggio messo a segno da Pablo Marrochi. Da questo punto in poi è un continuo botta e risposta, in cui i gemelli Marco e Simone Mengon tengono a galla la Selezione del Bel Paese, senza riuscire però a prendere il largo. Nel finale di frazione ecco la reazione tanto attesa. Domenico Ebner fa buona guardia tra i pali, e all’11-11 Gianluca Dapiran e ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Arriva una bruttaper la Nazionalena dimaschile nel girone di qualificazione ai, con la formazione allenata da Riccardo Trillini che è uscita malconcia dalla sfidai padroni di casa delleFær Øer, con il punteggio di 27-26. Un avvio difficile per gli azzurri, che impiegano addirittura otto minuti per trovare il primo gol, con Andrea Parisini che timbra l’1-2, prima del pareggio messo a segno da Pablo Marrochi. Da questo punto in poi è un continuo botta e risposta, in cui i gemelli Marco e Simone Mengon tengono a galla la Selezione del Bel Paese, senza riuscire però a prendere il largo. Nel finale di frazione ecco la reazione tanto attesa. Domenico Ebner fa buona guardia tra i pali, e all’11-11 Gianluca Dapiran e ...

Advertising

sportface2016 : #Pallamano, qualificazioni #Mondiali 2023: #Italia sconfitta al fotofinish dalle Isole #Faroe - zazoomblog : LIVE Italia-Isole Fær Øer pallamano Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: si parte sfida decisiva per il passagg… - zazoomblog : LIVE Italia-Isole Fær Øer pallamano Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: sfida decisiva per il passaggio del tu… - zazoomblog : LIVE – Italia-Isole Faroe qualificazioni Mondiali 2023 pallamano (DIRETTA) - #Italia-Isole #Faroe #qualificazioni - sportli26181512 : Pallamano, l'Italia batte la Lettonia. Sfida alle Faroe per le qualificazioni Mondiali: Debutto convincente per la… -