Pallamano, Europei 2022: la Spagna supera la Svezia. Cade la Noevegia, bene Francia e Danimarca (Di sabato 15 gennaio 2022) Continuano senza sosta gli Europei 2022 maschili di Pallamano con una giornata oltremodo interessante. Sono stati infatti otto gli incontri che si sono disputati oggi, rispettivamente validi per il Gruppo C, A, E ed F. Partiamo dal girone C con il successo, come da pronostico, della Francia che non ha avuto problemi ad abbattere la concorrenza da parte dell’Ucraina. I transalpini si impongono per 36-23 sui rivali. Affermazione quest’oggi anche per la Croazia che ha vinto per 23-20 contro la Serbia. La Macedonia cede invece a sorpresa contro il Montenegro nel primo incontro del gruppo A. I ragazzi allenati dalla leggenda Kiril Lazarov hanno faticato non poco contro gli slavi, cedendo per 28-24 in un girone che ha premiato come previsto la Danimarca, a segno per 34-23 contro la Slovenia. Male, molto ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) Continuano senza sosta glimaschili dicon una giornata oltremodo interessante. Sono stati infatti otto gli incontri che si sono disputati oggi, rispettivamente validi per il Gruppo C, A, E ed F. Partiamo dal girone C con il successo, come da pronostico, dellache non ha avuto problemi ad abbattere la concorrenza da parte dell’Ucraina. I transalpini si impongono per 36-23 sui rivali. Affermazione quest’oggi anche per la Croazia che ha vinto per 23-20 contro la Serbia. La Macedonia cede invece a sorpresa contro il Montenegro nel primo incontro del gruppo A. I ragazzi allenati dalla leggenda Kiril Lazarov hanno faticato non poco contro gli slavi, cedendo per 28-24 in un girone che ha premiato come previsto la, a segno per 34-23 contro la Slovenia. Male, molto ...

