PALINSESTI 23-29 GENNAIO 2022 | GIORNATA DELLA MEMORIA | L’EREDITÀ SANREMO | QUIRINALE E ITALIA’S GOT TALENT

(Di sabato 15 gennaio 2022) IRai, Mediaset, La7 e Tv8 dal 23 al 29. Si segnala su Rai1 due serate in ricordo delle vittime dell’Olocausto con Alberto Angela e il film in 1° visione “Lezioni di Persiano”. Inoltresbarca in prima serata con uno speciale su. Su Canale 5 lo speciale suldel ciclo Viaggio nella Grande Bellezza e due film inediti. Su Tv8 la nuova edizione di IGT. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D La Sposa (2/3) 1°TvL Non Mi Lasciare (2/4) 1°TvM Ulisse: Speciale OlocaustoM Lezioni di Persiano 1°TvG Doc – Nelle Tue Mani (3/8) 1°TvV: SpecialeS Tali e Quali FINE D Avanti un Altro: Pure di SeraL GF VipM Attraverso i miei Occhi 1°TvM Viaggio Grande Bellezza: ...

Advertising

bubinoblog : PALINSESTI 23-29 GENNAIO 2022: GIORNATA DELLA MEMORIA, L'EREDITÀ SANREMO E ITALIA'S GOT TALENT - digitalsat_it : Sabato Rai Sport, 15 Gennaio 2022 | diretta Sci Alpino Zauchensee / Wengen, Volley, Pattinaggio… - digitalsat_it : Sabato 15 Gennaio 2022 Sky Cinema, Crumb la strada verso casa - digitalsat_it : Giovedi #13Gennaio 2021 #SkyCinema, #LaTerraDeiFigli - digitalsat_it : Giovedi 13 Gennaio 2021 Sky Cinema, La terra dei figli -

Ultime Notizie dalla rete : PALINSESTI GENNAIO

...relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A sulla piattaforma TIMVISION comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite SABATO 152022 ...Life on the Line Action con John Travolta e Kate Bosworth. Texas: un operaio della rete elettrica, alle prese con una complicata situazione familiare, affronta la minaccia di una tempesta in arrivo. (...Con la guida fornita da Sportface.it, è possibile restare informati su tutti gli eventi che verranno trasmessi in diretta sulle emittenti che detengono di diritti tv. Sport in tv oggi, giovedì 13 genn ...La 19a giornata di Serie BKT su DAZN si apre venerdì 14 alle 20:30 con l’anticipo Ternana-Ascoli. Si prosegue sabato 15 a ...