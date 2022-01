Palermo | Novellino sicuro | “Primo posto? Impresa impossibile | Bari troppo lontano”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Parola all'ex tecnico rosanero, che conosce bene il Girone C di Serie C vista la sua ultima esperienza sulla panchina della Juve Stabia

... prese il posto sulla panchina delle Vespe dell'ex Samp, Walter, e poi del suo vice ... alle ore 17,30, con la sesta giornata di ritorno, col difficile match tra il Campobasso e il...Parola all'ex tecnico rosanero, che conosce bene il Girone C di Serie C vista la sua ultima esperienza sulla panchina della Juve Stabia ...Il Palermo deve puntare al Bari o il primo posto è semplicemente un sogno? È la domanda che Salvatore Geraci pone a 8 esperti del calcio. Le parole integrali degli uomini di calcio possono essere trov ...