Palermo | infermiera arrestata per finte vaccinazioni E l' Ordine avvia la sospensione

Advertising

Agenzia_Ansa : La Digos di Palermo ha arrestato una infermiera dell'hub vaccinale Fiera del Mediterraneo per falso ideologico e pe… - repubblica : False vaccinazioni a Palermo, un'altra infermiera smascherata dalle telecamere della Digos: arrestata [di Salvo Pal… - poliziadistato : #Digos Palermo ha arrestato un’infermiera impiegata presso il reparto malattie infettive, autrice di fittizie vacci… - tommasosauro : #Palermo, finti vaccini: arrestata un'altra infermiera dell'hub della Fiera del Mediterraneo - Mroby68 : Palermo, finte vaccinazioni anti-Covid: arrestata una infermiera -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo infermiera

arrestata Il nuovo caso di finte vaccinazioni è stato individuato all'hub Fiera del Mediterraneo di. La Digos ha arrestato un'di 58 anni , che durante il turno di ...La Digos diha arrestato un'dell'hub vaccinale Fiera del Mediterraneo per falso ideologico e peculato. Durante un turno di servizio avrebbe finto di somministrare il vaccino anti - Covid a due ...Gli agenti di polizia hanno denunciato un 32enne di Pachino percettore del reddito di cittadinanza scoperto a lavorare in nero in un negozio. The post Lavorava in nero e percepiva reddito di cittadina ...Verso la fine del mese è attesa aria gelida dalla Russia che potrebbe riportare il maltempo. Maggiore addensamento nuvoloso interesserà Calabria e Sicilia ...