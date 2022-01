Palermo, finte vaccinazioni. Arrestata un’altra infermiera (Di sabato 15 gennaio 2022) , collega della stessa operatrice Arrestata nel mese di dicembre Una infermiera in servizio presso l’hub vaccinale Fiera del Mediterraneo è stata Arrestata con le accuse di falso ideologico e peculato. Il motivo è la falsa vaccinazione a due no vax. #Digos Palermo ha arrestato un’infermiera impiegata presso il reparto malattie infettive, autrice di fittizie vaccinazioni contro il #Covid 19 È indagata per falso ideologico e peculato. Anche lei avrebbe beneficiato di una falsa vaccinazione relativa alla dose booster #15gennaio pic.twitter.com/rQnZi5Q69t — Polizia di Stato (@poliziadistato) January 15, 2022 A scoprirla è stata la Digos di Palermo. Durante il suo turno di servizio, l’infermiera avrebbe finto di somministrare il vaccino anti-covid a due ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 gennaio 2022) , collega della stessa operatricenel mese di dicembre Unain servizio presso l’hub vaccinale Fiera del Mediterraneo è statacon le accuse di falso ideologico e peculato. Il motivo è la falsa vaccinazione a due no vax. #Digosha arrestato un’impiegata presso il reparto malattie infettive, autrice di fittiziecontro il #Covid 19 È indagata per falso ideologico e peculato. Anche lei avrebbe beneficiato di una falsa vaccinazione relativa alla dose booster #15gennaio pic.twitter.com/rQnZi5Q69t — Polizia di Stato (@poliziadistato) January 15, 2022 A scoprirla è stata la Digos di. Durante il suo turno di servizio, l’avrebbe finto di somministrare il vaccino anti-covid a due ...

