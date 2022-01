Palermo, finte vaccinazioni a una coppia di coniugi no vax: arrestata un’altra infermiera dell’hub Fiera del Mediterraneo (Di sabato 15 gennaio 2022) La Digos di Palermo ha arrestato una infermiera dell’hub vaccinale Fiera del Mediterraneo per falso ideologico e peculato. Durante un turno di servizio avrebbe finto di somministrare il vaccino anti-Covid a due coniugi No vax. Nelle scorse settimane era finita ai domiciliari un’altra infermiera con le stesse accuse. La donna, che è stata posta ai domiciliari, ha 58 anni e lavora come infermiera anche nel Reparto malattie infettive dell’ospedale Civico di Palermo. Secondo gli investigatori, oltre a fingere di vaccinare la coppia No vax, ora indagata per concorso in falso e peculato, avrebbe finto di aver ricevuto la dose booster del vaccino grazie alla complicità della collega fermata a dicembre. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) La Digos diha arrestato unavaccinaledelper falso ideologico e peculato. Durante un turno di servizio avrebbe finto di somministrare il vaccino anti-Covid a dueNo vax. Nelle scorse settimane era finita ai domiciliaricon le stesse accuse. La donna, che è stata posta ai domiciliari, ha 58 anni e lavora comeanche nel Reparto malattie infettive dell’ospedale Civico di. Secondo gli investigatori, oltre a fingere di vaccinare laNo vax, ora indagata per concorso in falso e peculato, avrebbe finto di aver ricevuto la dose booster del vaccino grazie alla complicità della collega fermata a dicembre. ...

