Pagelle Juventus Udinese | Dybala colpisce | Szczesny blinda la porta

(Di sabato 15 gennaio 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. VOTI(4-2-3-1):7; Cuadrado 6.5, Rugani 6, De Ligt 6, Pellegrini 6.5 (57? De Sciglio 7); Arthur 6 (46? Locatelli 6), Bentancur 6 (82? Rabiot sv); Kulusevski 5.5 (46? Bernardeschi 6.5),7, McKennie 7; Kean 5.5 (64? Morata 6). All. Allegri 6.5(3-5-2): Padelli 5.5; Perez 5.5, Nuytinck 6, Zeegelaar 6; Soppy 5.5 (81? Success sv), Arslan 6 (85? Samardzic sv), Walace 5.5 (81? Jajalo sv), Makengo 5.5, Udogie 6; Deulofeu 6 (68? Pussetto 6.5), Beto 6. ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/22:Udinese Ledei protagonisti del match trae Udinese, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Dybala FLOP: Kulusevski VOTI ...Granata ultimi a un punto dal Genoa, biancocelesti che tallonano ladistante tre lunghezze. Salernitana (3 - 5 - 2): Belec 6; Motoc 4, Delli Carri 4.5, Veseli 5; Kechrida 5.5, Di Tacchio 6, ...Le pagelle di Juventus-Udinese 2-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Bianconeri in vantaggio nel primo tempo col gol di Dyba ...Buona prestazione da parte della Juventus di Allegri, che riesce a portare a casa i tre punti senza grandi difficoltà. Dybala ...