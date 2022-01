Ospedali, Remuzzi a iNews24: “Considerare Covid solo gli ammalati, anche per far lavorare meglio i sanitari” (Di sabato 15 gennaio 2022) “La mia idea è creare degli Ospedali Covid dove ricoverare i pazienti che non possono curarsi in casa ma non sono gravi al punto da dover stare in terapia intensiva. Questo è stato fatto in questi giorni in Gran Bretagna con i Nightingale hub, dal nome della persona che durante la fretta si dedicava agli L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) “La mia idea è creare deglidove ricoverare i pazienti che non possono curarsi in casa ma non sono gravi al punto da dover stare in terapia intensiva. Questo è stato fatto in questi giorni in Gran Bretagna con i Nightingale hub, dal nome della persona che durante la fretta si dedicava agli L'articolo proviene da.it.

Advertising

wileaffarista : Vogliono spingere i contagi per far prevalere la variante Omicron su Delta sul presupposto, supportato dai dati cli… - andreisepotessi : @AdrianaSpappa @QuelloKeSbrocca È solo del 14/12 Duemila20! E Remuzzi non è un pericoloso novax. Il sistema per non… - MockDe : RT @PaoloLeopardi: @maxdantoni Se il fine è ridurre la pressione sugli ospedali, Remuzzi parla di una riduzione del 90% delle ospedalizzazi… - SteveBJ77 : @DoraliceGuadag1 Remuzzi in effetti, in questa intervista veste contemporaneamente la casacca del virostar (quando… - janlucas1971 : @CorriereG @ilducarocco Ma la colpa é dei novax se gli ospedali si riempiono, non del fatto che le terapie domicili… -