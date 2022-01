Oroscopo di Paolo Fox 16 gennaio: amore al top questa domenica! (Di sabato 15 gennaio 2022) Ariete – è questa una domenica un tantino sottotono per voi, meglio non agitare troppo le acque intorno a voi. Tenete duro fino a domani. Anche sul lavoro, gestite e organizzate con prudenza. Toro – il giorno per voi nasce con qualche conflitto da risolvere con Acquario e Leone. Sul lavoro tirate un pochino la cinghia e guardate fiduciosi al futuro. Gemelli – sono giorni in cui è fondamentale non perdere troppo tempo con le persone non meritano la vostra attenzione. Sul lavoro, tutti i problemi della settimana si risolveranno da lunedì. Cancro – oggi la Luna nel tuo segno zodiacale porta emozioni positive, attenzione a non desiderare le persone impossibili. Sul lavoro troppi dubbi, avete bisogno di conferme. Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 gennaio 2022) Ariete – èuna domenica un tantino sottotono per voi, meglio non agitare troppo le acque intorno a voi. Tenete duro fino a domani. Anche sul lavoro, gestite e organizzate con prudenza. Toro – il giorno per voi nasce con qualche conflitto da risolvere con Acquario e Leone. Sul lavoro tirate un pochino la cinghia e guardate fiduciosi al futuro. Gemelli – sono giorni in cui è fondamentale non perdere troppo tempo con le persone non meritano la vostra attenzione. Sul lavoro, tutti i problemi della settimana si risolveranno da lunedì. Cancro – oggi la Luna nel tuo segno zodiacale porta emozioni positive, attenzione a non desiderare le persone impossibili. Sul lavoro troppi dubbi, avete bisogno di conferme. Entra nel gruppodiFox cliccando QUI Entra nel gruppodi Branko cliccando ...

