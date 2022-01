Oroscopo di Barbanera 15 gennaio | sabato fantastico | ecco per quali segni

Leggi su cityroma

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Se volete che in famiglia non nascano incomprensioni, moderate il desiderio di imporre il vostro punto di vista e concedete agli altri il loro spazio. Toro (21/4 – 20/5) – Giove alleato promette fortuna: vi aiuterà a scegliere gli obiettivi più corrispondenti alle aspirazioni. Una persona valente vi darà un consiglio. Gemelli (21/5 – 21/6) – La Luna in Gemelli opposta a Marte potrebbe indurvi a nutrire aspettative superiori alle vostre effettive possibilità, soprattutto sul lavoro. Cancro (22/6 – 22/7) – Non chiedete il parere altrui: prendete le decisioni circa questioni affettive che vi riguardano in autonomia e libertà, e farete la scelta giusta.