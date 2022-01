Oltre 150 partecipanti per l’ultima fatica del Mediterraneo Cross e del Campania Cross (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – A Torre del Greco giungono finalmente a termine i preparativi per il Vesuvio CicloCross, evento che domenica 16 gennaio polarizza le attenzioni di tutti i cicloCrossisti delle regioni del Centro-Sud Italia per chiudere in bellezza la stagione invernale delle due ruote in seno ai circuiti Mediterraneo Cross e Campania Cross. Con l’assegnazione dei titoli regionali sotto l’egida della Federciclismo Campania solo per gli esordienti primo anno, si prospetta un gran bell’evento di cicloCross con autentico spirito agonistico da parte di atleti di ogni età (Oltre 150 attesi al via da Marche, Sicilia, Calabria, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – A Torre del Greco giungono finalmente a termine i preparativi per il Vesuvio Ciclo, evento che domenica 16 gennaio polarizza le attenzioni di tutti i cicloisti delle regioni del Centro-Sud Italia per chiudere in bellezza la stagione invernale delle due ruote in seno ai circuiti. Con l’assegnazione dei titoli regionali sotto l’egida della Federciclismosolo per gli esordienti primo anno, si prospetta un gran bell’evento di ciclocon autentico spirito agonistico da parte di atleti di ogni età (150 attesi al via da Marche, Sicilia, Calabria, ...

