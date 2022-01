Oggi è un altro giorno, Umberto Smaila si confessa: “Nella vita ci sono alti e bassi, ora sono nei bassi” (Di sabato 15 gennaio 2022) “Nella vita ci sono alti e bassi. Ora sono nei bassi perché per il nostro settore dell’intrattenimento va male, ho trovato conforto Nella musica”. In una lunga intervista a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai1, Umberto Smaila si è raccontato a 360 gradi, parlando di lavoro e di vita privata, e ammettendo che, causa Covid, la vita da artista non è proprio facilissima ultimamente. Durante l’intervista c’è spazio anche per un intervento in diretta di Fanny Minati, donna che gli sta accanto da quasi 30 anni. L’amore, raccontano, è nato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) “ci. Oraneiperché per il nostro settore dell’intrattenimento va male, ho trovato confortomusica”. In una lunga intervista aè un, il programma di Serena Bortone in onda su Rai1,si è raccontato a 360 gradi, parlando di lavoro e diprivata, e ammettendo che, causa Covid, lada artista non è proprio facilissima ultimamente. Durante l’intervista c’è spazio anche per un intervento in diretta di Fanny Minati, donna che gli sta accanto da quasi 30 anni. L’amore, raccontano, è nato ...

Advertising

teatrolafenice : ???? «La vita non è uno scherzo. Prendila sul serio come fa lo scoiattolo, ad esempio, senza aspettarti nulla dal di… - Petrux9 : Un altro che prima ha vinto su asfalto e dopo su terra. Il signor Jacky Ickx è passato a salutarmi oggi. Another on… - MattiaBriga : Ho dato una mano a Crytical nella scrittura di questo suo inedito. Penso sia un ragazzo che nonostante i 17 anni si… - Carmela_oltre : RT @Antonio79B: 'Con la violenza puoi uccidere colui che odi ma non uccidi l’odio. La violenza aumenta l’odio e nient’altro'. Oggi nel 192… - KantaVzla : RT @teatrolafenice: ???? «La vita non è uno scherzo. Prendila sul serio come fa lo scoiattolo, ad esempio, senza aspettarti nulla dal di fuo… -