Novità WhatsApp per gli strumenti di disegno su foto e video (Di sabato 15 gennaio 2022) Questa prima parte del 2022 non è avara di dettagli sulle prossime Novità WhatsApp. Dopo aver raccontato le ultime indiscrezioni sull’introduzione delle reazioni nell’applicazione, non mancano ora anche degli ulteriori indiscrezioni su alcuni strumenti di disegno pronti a fare capolino nell’applicazione di messaggistica. Era da tanto che WhatsApp non introduceva delle funzionalità aggiuntive all’editor di disegno interno. La mancanza è stata invece colmata nell’ultima beta di WhatsApp per l’aggiornamento ad Android 2.22.3.5. Si tratta di modifiche in fase di sviluppo messe in evidenza dal solito ben informato WABetaInfo. Si tratta più precisamente di nuove matite sviluppate per disegnare su immagini e video che si vogliono condividere. Gli ... Leggi su optimagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Questa prima parte del 2022 non è avara di dettagli sulle prossime. Dopo aver raccontato le ultime indiscrezioni sull’introduzione delle reazioni nell’applicazione, non mancano ora anche degli ulteriori indiscrezioni su alcunidipronti a fare capolino nell’applicazione di messaggistica. Era da tanto chenon introduceva delle funzionalità aggiuntive all’editor diinterno. La mancanza è stata invece colmata nell’ultima beta diper l’aggiornamento ad Android 2.22.3.5. Si tratta di modifiche in fase di sviluppo messe in evidenza dal solito ben informato WABetaInfo. Si tratta più precisamente di nuove matite sviluppate per disegnare su immagini eche si vogliono condividere. Gli ...

Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp prepara una nuova funzionalità per gli “artisti” - tecnoandroidit : Telegram aggiorna l'app con straordinarie novità contro WhatsApp - Quando Telegram riporta un nuovo aggiornamento,… - hhhorandog : RT @gvldenVF: Per chi va al concerto di Milano di Louis il 3 Settembre 2022 seguite @Fanaction_Louis per tutti i dettagli e le novità sulla… - Louismylife___ : RT @gvldenVF: Per chi va al concerto di Milano di Louis il 3 Settembre 2022 seguite @Fanaction_Louis per tutti i dettagli e le novità sulla… - Louismyheart__ : RT @gvldenVF: Per chi va al concerto di Milano di Louis il 3 Settembre 2022 seguite @Fanaction_Louis per tutti i dettagli e le novità sulla… -