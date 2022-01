Novak Djokovic di nuovo in stato di fermo in Australia (Di sabato 15 gennaio 2022) Novak Djokovic, numero uno al mondo del tennis maschile, è stato fermato e posto in stato di fermo dai funzionari dell’immigrazione a Melbourne, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Australiana Aap. Sebbene il visto della star del tennis serbo sia stato annullato una seconda volta venerdì, è stato arrestato solo dopo essere stato ascoltato dai funzionari dell’immigrazione sabato. Un fuoristrada grigio e un furgone bianco hanno lasciato l’ufficio del suo avvocato poco prima delle 15 locali. La star del tennis, che si dice non sia vaccinata contro il coronavirus, sarà probabilmente trattenuta in carcere per immigrati durante la notte prima di un’udienza programmata presso la Corte Federale di Melbourne. ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 gennaio 2022), numero uno al mondo del tennis maschile, èfermato e posto indidai funzionari dell’immigrazione a Melbourne, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampana Aap. Sebbene il visto della star del tennis serbo siaannullato una seconda volta venerdì, èarresolo dopo essereascoltato dai funzionari dell’immigrazione sabato. Un fuoristrada grigio e un furgone bianco hanno lasciato l’ufficio del suo avvocato poco prima delle 15 locali. La star del tennis, che si dice non sia vaccinata contro il coronavirus, sarà probabilmente trattenuta in carcere per immigrati durante la notte prima di un’udienza programmata presso la Corte Federale di Melbourne. ...

