Advertising

AnsaPuglia : Nonna Maria compie 107 anni. Segreto? Il limoncello. Domani festa nel Brindisino. Torta offerta da sindaco #ANSA - TgrRaiPuglia : San Michele salentino. Il segreto di nonna Maria (107 anni) è ''un goccio di limoncello ogni tanto'' - TGR Puglia - chiar4allegro : RT @giuliaaast: “vanno d’accordo nonna e sangio” “sarà contento sangio che faccio gossip” MARIA GIUGGIOLA COME TUTTE NOI #sangiulia #amem… - ritacucciola259 : Mamma mia stupendi L amore e la@felicità che emanano potente e L amore che lo circonda meraviglioso va be ele che d… - stanamysmile : La suocera iconica, nonna Maria, principe57, Coco IO STO MALE #Verissimo #ciavarrini ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Nonna Maria

"Un goccio di limoncello ogni tanto": è secondo i figli il segreto della longevità diche domani compirà 107 anni.Turrisi, è di San Michele Salentino (Brindisi) ed è nata il 16 gennaio 1915. Ha vissuto sempre nel paese della provincia di Brindisi, ha lavorato nei ...... in onda in prima serata dove veste i panni della contadina. E stando alle dichiarazioni riportate su TvMia , Serena Rossi ha confessato di essersi ispirata a suaGiuseppina per ...Fernando, Susanna e Giada sono stati tra i protagonisti di C’è posta per te. Dopo tanti anni la figlia riabbraccia il padre e la sorellastra tra le lacrime ...“Un goccio di limoncello ogni tanto”: è secondo i figli il segreto della longevità di nonna Maria che domani compirà 107 anni. Maria Turrisi è di ...