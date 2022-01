“Non vale cosi tanto!” le parole dell’opinionista sul giocatore della Juventus! (Di sabato 15 gennaio 2022) Massimo Mauro, ex-calciatore e ora opinionista tv, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della situazione Dybala. Ormai da qualche giorno tiene banco la questione rinnovo dell’argentino. Il calciatore chiede 20 milioni, pretese che sembrano troppo alte per le casse della società in questo momento. Sul calciatore sembrerebbe esserci l’Inter, ma la paura di regalare a zero un giocatore così importante potrebbe portare la Juventus ad accettare. Dybala-Juventus Mauro ha voluto dire così la sua, queste le sue parole: “Non vorrei essere nei panni dei dirigenti della Juventus che devono decidere se tenere o no Dybala. Alla cifre di cui si parla forse è giusto dire no: 20 milioni l’anno di stipendio l’argentino non li vale e non credo che l’Inter possa prenderlo a queste ... Leggi su rompipallone (Di sabato 15 gennaio 2022) Massimo Mauro, ex-calciatore e ora opinionista tv, ha parlato alla Gazzetta dello Sportsituazione Dybala. Ormai da qualche giorno tiene banco la questione rinnovo dell’argentino. Il calciatore chiede 20 milioni, pretese che sembrano troppo alte per le cassesocietà in questo momento. Sul calciatore sembrerebbe esserci l’Inter, ma la paura di regalare a zero uncosì importante potrebbe portare la Juventus ad accettare. Dybala-Juventus Mauro ha voluto dire così la sua, queste le sue: “Non vorrei essere nei panni dei dirigentiJuventus che devono decidere se tenere o no Dybala. Alla cifre di cui si parla forse è giusto dire no: 20 milioni l’anno di stipendio l’argentino non lie non credo che l’Inter possa prenderlo a queste ...

Advertising

capuanogio : Il comportamento di #Bonucci nel momento del gol di #Sanchez, pur nella tensione del finale, è difficile da accetta… - Link4Universe : A volte, come le persone ti trattano è più importante di quanto ti piacciono. Lo so, fa male, ma anche farsi tratta… - AlbertoBagnai : Citato nel post di oggi, interessante per la parte sanitaria. Che cosa succede quando un urologo legge un elettroca… - maria988 : RT @ProfCampagna: Democrazia non vuol dire permettere a Paolo Brosio di dire alla prof.ssa Salmaso 'Io non sono d'accordo' (sui vaccini) op… - tella_vale : @Filippo79167228 Non ha venduto l'anima ma ha fatto altro... -

Ultime Notizie dalla rete : Non vale Grazie all'alloro non avremo più la forte puzza di cavolo e cavolfiore in cucina Naturalmente, tutte queste preparazioni non valgono solo per i cavolfiori o i cavoli classici. Vale anche per i broccoli, per il cavolo nero e per i cavolini di Bruxelles. Si tratta di una ricetta ...

Amore, sesso occasionale e balli tra i rottami: in anteprima le 25 canzoni di Sanremo 2022 "Fottitene e balla tra i rottami". Vale la pena impararlo subito quello che si candida a essere il tormentone del prossimo Festival di ... ma va a capire perché si vive se non si balla". "Dove si balla" ...

Massimo Mauro su Dybala: "Giocatore utile ma non vale 20 milioni l'anno" TUTTO mercato WEB Massimo Mauro su Dybala: "Giocatore utile ma non vale 20 milioni l'anno" Alla cifre di cui si parla forse è giusto dire no: 20 milioni l'anno di stipendio l'argentino non li vale e non credo che l'Inter possa prenderlo a queste condizioni, soprattutto se si guarda il campi ...

Naturalmente, tutte queste preparazionivalgono solo per i cavolfiori o i cavoli classici.anche per i broccoli, per il cavolo nero e per i cavolini di Bruxelles. Si tratta di una ricetta ..."Fottitene e balla tra i rottami".la pena impararlo subito quello che si candida a essere il tormentone del prossimo Festival di ... ma va a capire perché si vive sesi balla". "Dove si balla" ...Alla cifre di cui si parla forse è giusto dire no: 20 milioni l'anno di stipendio l'argentino non li vale e non credo che l'Inter possa prenderlo a queste condizioni, soprattutto se si guarda il campi ...