“Non me l’aspettavo.”. The Voice Senior, brutto colpo per papà Fabrizio: la reazione di Laura Pausini è istantanea (Di sabato 15 gennaio 2022) The Voice Senior, fine della corsa per il padre di Laura Pausini. Tutti pensavano di vedere il suo nome tra quello dei finalisti e invece Fabrizio Pausini pare non sia riuscito a convincere il giudice del talent show condotto da Antonella Clerici. Tutto questo nonostante la forte emozione suscitata nel pubblico dopo la sua esibizione. Cosa pensa la figlia Laura? Questa la sua reazione. Poco dopo l’esibizione di Fabrizio, a salire sul palcoscenico di The Voice anche la moglie Gianna a cui Pausini è legato da ben 52 lunghi anni. Anche Gianna è stata visibilmente commossa dall’esibizione del marito e infatti le sue parole sono state più che esaustive. Accanto alle parole di affetto e complicità ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) The, fine della corsa per il padre di. Tutti pensavano di vedere il suo nome tra quello dei finalisti e invecepare non sia riuscito a convincere il giudice del talent show condotto da Antonella Clerici. Tutto questo nonostante la forte emozione suscitata nel pubblico dopo la sua esibizione. Cosa pensa la figlia? Questa la sua. Poco dopo l’esibizione di, a salire sul palcoscenico di Theanche la moglie Gianna a cuiè legato da ben 52 lunghi anni. Anche Gianna è stata visibilmente commossa dall’esibizione del marito e infatti le sue parole sono state più che esaustive. Accanto alle parole di affetto e complicità ...

