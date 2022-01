"Non firmo". Berlusconi al Colle? Tensione al vertice di centrodestra: Brugnaro rompe (Di sabato 15 gennaio 2022) Tensione al vertice del centrodestra a "Villa Grande", residenza romana di Silvio Berlusconi, sulla legge elettorale. Secondo quanto riferito dall'Adnkronos da alcuni partecipanti al summit, ci sarebbe stata una lunga trattativa su un passaggio da dedicare alla riforma elettorale nel comunicato finale da diffondere alla stampa. Oggetto del contendere, il possibile ritorno al sistema proporzionale. Ignazio La Russa, a nome di Fratelli d'Italia, avrebbe chiesto di specificare che la coalizione di centrodestra punta a preservare il sistema elettorale maggioritario, come del resto stabilito nelle precedenti riunioni dei leader. A quel punto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, fondatore di "Coraggio Italia", avrebbe puntato i piedi, difendendo invece il possibile ritorno al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022)aldela "Villa Grande", residenza romana di Silvio, sulla legge elettorale. Secondo quanto riferito dall'Adnkronos da alcuni partecipanti al summit, ci sarebbe stata una lunga trattativa su un passaggio da dedicare alla riforma elettorale nel comunicato finale da diffondere alla stampa. Oggetto del contendere, il possibile ritorno al sistema proporzionale. Ignazio La Russa, a nome di Fratelli d'Italia, avrebbe chiesto di specificare che la coalizione dipunta a preservare il sistema elettorale maggioritario, come del resto stabilito nelle precedenti riunioni dei leader. A quel punto il sindaco di Venezia, Luigi, fondatore di "Coraggio Italia", avrebbe puntato i piedi, difendendo invece il possibile ritorno al ...

Advertising

Gedeone_ : @ColpogobboYtube Dybala non all’Inter ma ovunque firmo con il sangue. Dybala che resta ci lascio anche la mano - caleee12 : @dello__98 Kuluseski no, il resto firmo ma per me bremer non viene da noi. Sicuramente non con pobega ancora da noi - BonaciniStella : RT @StarlightVenice: @Pietro_Otto L obbligo vaccinale deve essere così se no che obbligo sarebbe. Io NON firmo. Se mi ammazzate o renderete… - IouiseIeblanc : @lica_illi Ma quelle non le firmo - InvernoGenerale : @Liberop79653844 Non firmo e non pago un emerito cazzo #DraghiVattene #speranzadimettiti -