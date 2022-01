“Non ci credo…”. The Voice Senior, il padre di Laura Pausini in lacrime: la sorpresa sul palco, poi il ‘brutto colpo’ (Di sabato 15 gennaio 2022) The Voice Senior, il padre di Laura Pausini non supera la prova. Fabrizio Pausini finisce la sua corsa sul palcoscenico del talent a un solo passo dalla semifinale. Nonostante siano state tante le emozioni suscitate dopo la sua esibizione, il giudice non è stato convinto e per Fabrizio il verdetto è stato così conclusivo. Sul palcoscenico Fabrizio Pausini si è esibito con il brano La Bohème di Charles Azvanour, suscitando non pochi apprezzamenti da parte di tutti: “Laura Pausini è fortunata perché porta un cognome importante, quello di papà Fabrizio”, queste le parole di Gigi D’Alessio prima che iniziasse l’esibizione davanti alle telecamere di The Voice. Un momento ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) The, ildinon supera la prova. Fabriziofinisce la sua corsa sulscenico del talent a un solo passo dalla semifinale. Nonostante siano state tante le emozioni suscitate dopo la sua esibizione, il giudice non è stato convinto e per Fabrizio il verdetto è stato così conclusivo. Sulscenico Fabriziosi è esibito con il brano La Bohème di Charles Azvanour, suscitando non pochi apprezzamenti da parte di tutti: “è fortunata perché porta un cognome importante, quello di papà Fabrizio”, queste le parole di Gigi D’Alessio prima che iniziasse l’esibizione davanti alle telecamere di The. Un momento ...

