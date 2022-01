“Non ce n’è Covviddi”. Il virus entra a casa di Angela da Mondello: “Siamo tutti vaccinati” (Di sabato 15 gennaio 2022) “Non c’è coviddi”. Angela Chianello, detta Angela da Mondello, lo aveva gridato nelle telecamere di Canale 5 alla fine del primo lockdown. Un tormentone estivo sul tema Coronavirus, che non solo la vide protagonista di innumerevoli meme e video virali, ma che la rese anche una delle prime persone negazioniste della pandemia. “Non ce n’è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 15 gennaio 2022) “Non c’è coviddi”.Chianello, dettada, lo aveva gridato nelle telecamere di Canale 5 alla fine del primo lockdown. Un tormentone estivo sul tema Corona, che non solo la vide protagonista di innumerevoli meme e video virali, ma che la rese anche una delle prime persone negazioniste della pandemia. “Non ce n’è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

