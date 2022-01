"Non ce n'è Coviddi", il virus in casa di Angela da Mondello (Di sabato 15 gennaio 2022) Anche a casa di Angela da Mondello è arrivato il coronavirus. A essere positivo è il padre della donna, resa famosa dal tormentone 'Non ce n'è Coviddi' pronunciato a giugno 2020 davanti alle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 15 gennaio 2022) Anche adidaè arrivato il corona. A essere positivo è il padre della donna, resa famosa dal tormentone 'Non ce n'è' pronunciato a giugno 2020 davanti alle ...

Agenzia_Ansa : Angela da Mondello, una delle prime negazioniste della pandemia con il suo famoso 'non ce n'è coviddi', oggi ha cam… - XANTARMOB : Chiedo venia se non sono attivissimo col blog... Ma essendo positivo al coviddi faccio un pelo fatica :) - himeralive : 'Non ce n'è coviddi': positivo al virus il papà di Angela da Mondello #AngeladaMondello #Coriosità #Coronavirus… - VincenzaSMF : RT @rozabal21: @LaVeritaWeb '..Dimmi quanti soldi vuoi Quanti soldi vuoi Quanti soldi vuoi Per lasciarmi andare..' Non c'è più coviddi nean… - RenatoMaiaron : RT @Agenzia_Ansa: Angela da Mondello, una delle prime negazioniste della pandemia con il suo famoso 'non ce n'è coviddi', oggi ha cambiato… -