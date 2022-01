“Non ce n’è coviddi”: il padre di Angela da Mondello positivo al Covid (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo la nota affermazione ‘Non ce n’è Coviddi!” che l’aveva resa famosa, anche Angela Chianello ha dovuto ricredersi. “Anche da noi è arrivato questo maledetto” ha dichiarato la signora di Mondello dopo che il padre è risultato positivo a virus. Lo avrebbe annunciato lei stessa sul suo profilo Instagram. La celebre signora, dopo le affermazioni sulla presunta inesistenza del Covid, aveva spopolato sia sui social che in tv. Dalla sua frase “tormentone” ne erano venute fuori canzoni remix, meme e chi più ne ha più ne metta, rendendo la donna una celebrità del web. Sul suo profilo Instagram, infatti, si contano oltre 118mila followers. Certo, non tutti i suo follower la seguono per ammirazione. Anzi, molti di questi lo fanno per deriderla o per attaccarla. Infatti dopo la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 gennaio 2022) Dopo la nota affermazione ‘Non ce n’è!” che l’aveva resa famosa, ancheChianello ha dovuto ricredersi. “Anche da noi è arrivato questo maledetto” ha dichiarato la signora didopo che ilè risultatoa virus. Lo avrebbe annunciato lei stessa sul suo profilo Instagram. La celebre signora, dopo le affermazioni sulla presunta inesistenza del, aveva spopolato sia sui social che in tv. Dalla sua frase “tormentone” ne erano venute fuori canzoni remix, meme e chi più ne ha più ne metta, rendendo la donna una celebrità del web. Sul suo profilo Instagram, infatti, si contano oltre 118mila followers. Certo, non tutti i suo follower la seguono per ammirazione. Anzi, molti di questi lo fanno per deriderla o per attaccarla. Infatti dopo la ...

