Non cala la paura per il Covid, gli italiani sempre più al riparo con le assicurazioni (Di sabato 15 gennaio 2022) La pandemia di Covid che non accenna a rallentare e la nuova variante Omicron spaventano ancora gli italiani, che corrono ai ripari con polizze assicurative legate alla vita o allo stato di salute. Nel 2021, risultava a novembre da un'indagine di Facile.it, a stipularne in Italia una per la prima volta sono stati in 3,6 milioni, il 6% della popolazione, arrivando così a un totale di 16 milioni. Dei 3,6 milioni di nuovi assicurati, ricordava l'indagine, il 34% lo ha fatto proprio perché si sentiva meno sicuro a causa della pandemia. Inoltre, l'interesse degli italiani per le coperture assicurative vita nel 2021 è cresciuto, come dimostrano le ricerche online sul comparatore: +27% su anno. Ma c'è di più: dall'Osservatorio di Facile.it spiegano all'Adnkronos che nel secondo semestre del 2021, guardando sempre alle polizze ...

