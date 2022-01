Nole, il nuovo fermo e l'attesa. Nadal: 'Stanco di questa situazione' (Di sabato 15 gennaio 2022) Novak Djokovic è in stato di fermo, di nuovo al Park Hotel, in attesa dell'udienza di domani alle 9.30 (le 23.30 di stasera in Italia) che metterà la parola fine alla saga. Come stabilito ieri dal ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 gennaio 2022) Novak Djokovic è in stato di, dial Park Hotel, indell'udienza di domani alle 9.30 (le 23.30 di stasera in Italia) che metterà la parola fine alla saga. Come stabilito ieri dal ...

Advertising

Gazzetta_it : Djokovic, il nuovo fermo e l’attesa. Nadal: 'Stanco di questa situazione' - francobus100 : Djokovic, l'Australia gli revoca di nuovo il visto. Il governo ne chiede il fermo da sabato, Nole (per ora) resta f… - oktennis : Caso #Djokovic: il giudice ha aggiornato l'udienza. Se accetterà il ricorso, domani mattina ci sarà nuovo colloquio… - infoitsport : Djokovic, annullato di nuovo il visto d'ingresso in Australia. Niente Open per Nole? - CMarziane : RT @Lantidiplomatic: Le prime parole di Djokovic dopo la sentenza vittoriosa di questa mattina e il nuovo, incredibile, arresto del governo… -