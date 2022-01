‘Noi di Centro’, nominati i vertici delle cinque province in Campania (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl segretario regionale di Noi di Centro, Luigi Bosco, d’intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella, ha proceduto oggi ad una prima fase organizzativa del partito in Campania, nominando i vertici nelle cinque province. Per Napoli è stato nominato segretario provinciale Giuseppe Barra, per Caserta Orlando De Cristofaro, per Avellino Ciro Aquino, per Salerno Luigi Nocera, per Benevento è stato nominato segretario Carmine Agostinelli e presidente Domenico Parisi. “Abbiamo proceduto a questa prima fase organizzativa individuando i vertici del partito in sindaci, amministratori e figure rappresentative del territorio”, afferma Luigi Bosco che ringrazia “i neo segretari e il presidente di Benevento per l’impegno che profonderanno per il radicamento di Noi di Centro. ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl segretario regionale di Noi di Centro, Luigi Bosco, d’intesa con il segretario nazionale Clemente Mastella, ha proceduto oggi ad una prima fase organizzativa del partito in, nominando inelle. Per Napoli è stato nominato segretario provinciale Giuseppe Barra, per Caserta Orlando De Cristofaro, per Avellino Ciro Aquino, per Salerno Luigi Nocera, per Benevento è stato nominato segretario Carmine Agostinelli e presidente Domenico Parisi. “Abbiamo proceduto a questa prima fase organizzativa individuando idel partito in sindaci, amministratori e figure rappresentative del territorio”, afferma Luigi Bosco che ringrazia “i neo segretari e il presidente di Benevento per l’impegno che profonderanno per il radicamento di Noi di Centro. ...

