No Vax, l’identikit degli irriducibili (Di sabato 15 gennaio 2022) Credono nei social come unica e vera fonte di informazione, sono attratti dalle teorie del complotto e refrattari al confronto con chi cerca di sostenere ragioni diverse dalle loro. E’ l’identikit dei no vax che emerge dalle ricerche discusse durante il web forum ‘Psychiatric and Neurological Issues in the Covid-19 Era: Lessons for the Present and the Future’, organizzato dall’università degli Studi di Brescia e dalla Fondazione Internazionale Menarini. Gli esperti hanno ribadito come circa il 70% della popolazione desideri essere vaccinata, il 20-25% manifesti dubbi più o meno pronunciati ed esitazioni, mentre il restante 5-10% rappresenti la frangia degli irriducibilmente contrari. Gli studi analizzati, fra cui un lavoro dell’università di Oxford – spiega una nota – hanno consentito ai relatori di disegnare un ritratto dei ben ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 gennaio 2022) Credono nei social come unica e vera fonte di informazione, sono attratti dalle teorie del complotto e refrattari al confronto con chi cerca di sostenere ragioni diverse dalle loro. E’dei no vax che emerge dalle ricerche discusse durante il web forum ‘Psychiatric and Neurological Issues in the Covid-19 Era: Lessons for the Present and the Future’, organizzato dall’universitàStudi di Brescia e dalla Fondazione Internazionale Menarini. Gli esperti hanno ribadito come circa il 70% della popolazione desideri essere vaccinata, il 20-25% manifesti dubbi più o meno pronunciati ed esitazioni, mentre il restante 5-10% rappresenti la frangiairriducibilmente contrari. Gli studi analizzati, fra cui un lavoro dell’università di Oxford – spiega una nota – hanno consentito ai relatori di disegnare un ritratto dei ben ...

