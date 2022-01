No Green pass | si chiude la manifestazione di Milano Un corteo prova a muoversi ma viene bloccato dalla polizia

Leggi su open.online

(Di sabato 15 gennaio 2022) Tutto è finito poco dopo le 18, senza incidenti. Era da settimane che anon si vedeva una partecipazione così alta per unaNo, nel pomeriggio si sono radunati in piazza 25 aprile oltre duemila manifestanti. Ospite d’onore il premio Nobel Luc Montagnier, intervistato sul palco dal senatore ex Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone. Come da programma si è trattato di una protesta statica, anche se verso la fine un gruppo formato da qualche centinaio di attivisti ha tentato diimprovvisando un. Dopo essere entrati in corso Como, i Nosono stati fermati prima di arrivare alla stazione di Porta Garibaldi. Qui hanno fronteggiato le forze dell’ordine con cori e slogan ma non sono stati riportati ...