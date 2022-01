Nino Cerruti | stilista del leggendario guardaroba di Pretty Woman L’addio a 91 anni

Leggi su dilei

(Di sabato 15 gennaio 2022) Una grande perdita nel mondo della moda internazionale: l’imprenditore eè scomparso all’età di 91, all’ospedale di Vercelli, dove era ricoverato per problemi di salute in seguito a un intervento all’anca, come si è appreso dai dipendenti della sua azienda biellese. Loe imprenditore, molto amato dalle star, ha lanciato giovani designer poi diventati famosissimi come Giorgio Armani., che scoprì Giorgio Armani Nato a Biella il 25 settembre del 1930 da una famiglia di industriali tessili,ereditò l’attività alla morte del padre a soli 20. Interruppe gli studi di Filosofia e Giornalismo per dedicarsi così alla moda, per la quale aveva una naturale ...