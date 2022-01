Nigeria-Sudan, Coppa d’Africa: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 15 gennaio 2022) Seconda tornata di partite della Coppa d’Africa, con molte squadre a giocarsi la qualificazione. È la situazione di Nigeria-Sudan, con entrambe le squadre che ambiscono ai tre punti per poter continuare il loro viaggio nella competizione. La Nigeria è l’unica squadra a punteggio pieno, mentre il Sudan deve vincere per poi cercare di giocarsi tutte le chances all’ultima giornata contro l’Egitto. Per la Nigeria, invece, vincere significherebbe ipotecare il passaggio del turno con una giornata d’anticipo. Una gara combattuta tra due buone difese, anche se la Nigeria è nettamente favorita, soprattutto per la vittoria finale. La gara, in programma alle 17.00, si giocherà allo stadio “Omnisport Roumdè Adjia” di Garoua. Il momento delle due squadre La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Seconda tornata di partite della, con molte squadre a giocarsi la qualificazione. È la situazione di, con entrambe le squadre che ambiscono ai tre punti per poter continuare il loro viaggio nella competizione. Laè l’unica squadra a punteggio pieno, mentre ildeve vincere per poi cercare di giocarsi tutte le chances all’ultima giornata contro l’Egitto. Per la, invece, vincere significherebbe ipotecare il passaggio del turno con una giornata d’anticipo. Una gara combattuta tra due buone difese, anche se laè nettamente favorita, soprattutto per la vittoria finale. La gara, in programma alle 17.00, si giocherà allo stadio “Omnisport Roumdè Adjia” di Garoua. Il momento delle due squadre La ...

Advertising

dboetan7i : #AFCON2021 Nigeria vs Sudan. Guinea-Bissau vs Egypt. Ivory Coast vs Sierra Leone. Algeria vs Equatorial Guinea.… - svirgola2 : RT @mdiparbleu: Fun (but not so fun) fact Il 25% di mondo più ricco manda dosi in eccesso al 75% più povero. Piccolo dettaglio: sono vacci… - MoniShantiRani : RT @mdiparbleu: Fun (but not so fun) fact Il 25% di mondo più ricco manda dosi in eccesso al 75% più povero. Piccolo dettaglio: sono vacci… - EmLoveBioPLANET : RT @mdiparbleu: Fun (but not so fun) fact Il 25% di mondo più ricco manda dosi in eccesso al 75% più povero. Piccolo dettaglio: sono vacci… - ayodomii : RT @zazoomblog: Nigeria-Sudan oggi in tv: canale orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2022 - #Nigeria-Sudan… -