Nicola Franzoni convocato in Questura | denuncia di vilipendio per gli insulti a Sassoli

Advertising

sborra_boy : RT @fulvioabbate: Le parole di Nicola Franzoni, novax, che gioisce per la morte di David Sassoli sono immondizia antropologica. Miseri diri… - saggizta : RT @Peter20371: Tale Nicola Franzoni, ha fatto l'errore di parlare male degli ebrei sionisti e del rettile. Risultato: braccato continuamen… - Gabri73_73 : RT @Vito68122235: Napoli live Italia trasformata in uno stato di polizia!!!! Nicola Franzoni mentre si recava alla manifestazione contro… - giudittasborgi : @massacittacom Ecco, e che magari se lo tenessero pure un po’ a Napoli, Nicola Franzoni. Non sentiamo la sua mancanza - GiovanniGiuli : RT @Peter20371: Tale Nicola Franzoni, ha fatto l'errore di parlare male degli ebrei sionisti e del rettile. Risultato: braccato continuamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Franzoni

Un gruppo di manifestanti ha lasciato piazza Dante per recarsi davanti alla Questura, dove qualche ora fa è stato convocato, l'imprenditore che nei giorni scorsi aveva pubblicato ...Napoli, 15 gennaio 2022 " Gravi offese a David Sassoli , l'imprenditoreè stato convocato in Questura. Dovrà rispondere delle frasi ingiuriose nei confronti del presidente del Parlamento europeo, pronunciate in un video postato sui social intitolato "Dio ...Nicola Franzoni, uno dei leader del movimento, portato in Questura. Da quanto apprende Fanpage.it, poco prima di arrivare in piazza Dante, a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli, ...Oggi manifestazione no-vax e anti Draghi a Napoli con Povia in concerto Alla manifestazione di Napoli attesi il leader no vax Nicola Franzoni e il cantante Povia. A Napoli si spacca il fronte no-vax.