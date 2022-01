NFL, Super Wild Card Weekend – La preview di Steelers – Chiefs (Di sabato 15 gennaio 2022) Pittsburgh Steelers e Kansas City Chiefs sono le ultime due squadre di AFC a scendere in campo durante il Super Wild Card Weekend 2021. Il kickoff della sfida è previsto per le 2:15 ora italiana di lunedì 17 gennaio e vedrà competarsi il tabellone del Divisional Round dell’American Conference. Cosa aspettarsi da Steelers – Chiefs? La sfida del Sunday Night, decisiva per l’accesso al prossimo turno, si prospetta molto combattuta. I Chiefs partono come favoriti e vogliono puntare a giocarsi il terzo Super Bowl consecutivo. Andy Reid e i suoi si trovano di fronte degli Steelers con qualche difficioltà nelle manovre offensive, ma molto solidi difensivamente e decisi a riscattare la pesante ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 gennaio 2022) Pittsburghe Kansas Citysono le ultime due squadre di AFC a scendere in campo durante il2021. Il kickoff della sfida è previsto per le 2:15 ora italiana di lunedì 17 gennaio e vedrà competarsi il tabellone del Divisional Round dell’American Conference. Cosa aspettarsi da? La sfida del Sunday Night, decisiva per l’accesso al prossimo turno, si prospetta molto combattuta. Ipartono come favoriti e vogliono puntare a giocarsi il terzoBowl consecutivo. Andy Reid e i suoi si trovano di fronte deglicon qualche difficioltà nelle manovre offensive, ma molto solidi difensivamente e decisi a riscattare la pesante ...

