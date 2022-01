NFL, Super Wild Card Weekend – La preview di 49ers – Cowboys (Di sabato 15 gennaio 2022) San Francisco 49ers e Dallas Cowboys tornano a giocarsi la post season rispettivamente a due e a tre stagioni di distanza dall’ultima volta. Domenica 16, alle 22:30 ora italiana, si sfideranno sul terreno dell’AT&T Stadium di Arlington per aggiudicarsi un posto al prossimo turno dei playoff. Cosa aspettarsi da 49ers – Cowboys? La sfida tra San Francisco e Dallas si prospetta molto interessante e potenzialmente molto accesa. Entrambe le squadre possono fare affidamento su diverse soluzioni offensive e su una defensive line particolarmente robusta e aggressiva. 49ers – Cowboys: San Francisco 49ers San Francisco inizia la stagione 2021 consapevole di dover rimettere insieme i cocci di un campionato 2020 molto difficile. Kyle Shanahan recupera tutti i suoi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 15 gennaio 2022) San Franciscoe Dallastornano a giocarsi la post season rispettivamente a due e a tre stagioni di distanza dall’ultima volta. Domenica 16, alle 22:30 ora italiana, si sfideranno sul terreno dell’AT&T Stadium di Arlington per aggiudicarsi un posto al prossimo turno dei playoff. Cosa aspettarsi da? La sfida tra San Francisco e Dallas si prospetta molto interessante e potenzialmente molto accesa. Entrambe le squadre possono fare affidamento su diverse soluzioni offensive e su una defensive line particolarmente robusta e aggressiva.: San FranciscoSan Francisco inizia la stagione 2021 consapevole di dover rimettere insieme i cocci di un campionato 2020 molto difficile. Kyle Shanahan recupera tutti i suoi ...

