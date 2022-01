Nettuno | precipita ultraleggero | due feriti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 15 gennaio 2022) Momenti di paura quelli vissuti da alcune persone a bordo di un aereo. Il fatto è accaduto in via delle Grugnole SP23b, nello specifico presso il Club “Crazy Fly” di. I Vigili del fuoco di Anzio sono dovuti intervenire per prestare soccorso e aiutarle in quanto cadute con un aereo. I due sono stati estratti vivi e coscienti dai pompieri e affidati ai sanitari del 118. Non è stato riscontrato alcun principio di incendio del velivolo. Leggi anche:, cestini fatti saltare in aria: i vandali si ‘costituiscono’ e chiedono scusa al Sindaco su Il Corriere della Città.