Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti, rincari in vista anche in Italia? (Di sabato 15 gennaio 2022) Utenti Netflix in ascolto, prestate attenzione: il servizio di streaming video più famoso al mondo ha appena annunciato un aumento dei prezzi degli abbonamenti in alcuni mercati, pertanto la possibilità di un rincaro anche in Italia è tutt'altro che remota. L'annuncio è arrivato nella giornata di venerdì e i mercati che vedranno subito i piani Netflix diventare più costosi sono quelli di Stati Uniti e Canada. In particolare, negli USA: il piano standard ha subito un rincaro di 1,50 dollari, passando a 15,49 dollari al mese; il piano basic è aumentato di 1 dollaro, passando a 9,99 dollari al mese; il piano premium, infine, costa ora 19,99 dollari mensili per effetto di un aumento di 2 dollari. In Canada, invece, il prezzo del piano basic è rimasto ...

