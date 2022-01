Nel Centrodestra tutti con Silvio, sperando già di affossarlo. Gli alleati lanciano la candidatura dell’ex premier previa verifica dei numeri ma che non ci sono (Di sabato 15 gennaio 2022) tutti pubblicamente con Silvio Berlusconi per il Quirinale. Ma pronti ad assestare la pugnalata decisiva in Aula, nel segreto dell’urna. Dando così la spinta definitiva per detronizzare l’anziano leader: il fallimento del suo assalto alla Presidenza della Repubblica lo metterebbe fuori dai giochi. Spazzando via quel che resta di Forza Italia. A CONCLAVE Il vertice di Villa Grande, a Roma, ha sancito la candidatura ufficiale del Centrodestra. Nessun colpo di scena, è andato tutto come previsto nonostante qualche ora prima, il gran consigliere, Gianni Letta avesse lanciato il suo appello, presenziando alla camera ardente di David Sassoli: “Il Parlamento lavori guardando al Paese e non agli interessi di parte”. Una stroncatura di fioretto, tipicamente (gianni)lettiana. Ma il messaggio non è stato preso in considerazione. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 15 gennaio 2022)pubblicamente conBerlusconi per il Quirinale. Ma pronti ad assestare la pugnalata decisiva in Aula, nel segreto dell’urna. Dando così la spinta definitiva per detronizzare l’anziano leader: il fallimento del suo assalto alla Presidenza della Repubblica lo metterebbe fuori dai giochi. Spazzando via quel che resta di Forza Italia. A CONCLAVE Il vertice di Villa Grande, a Roma, ha sancito laufficiale del. Nessun colpo di scena, è andato tutto come previsto nonostante qualche ora prima, il gran consigliere, Gianni Letta avesse lanciato il suo appello, presenziando alla camera ardente di David Sassoli: “Il Parlamento lavori guardando al Paese e non agli interessi di parte”. Una stroncatura di fioretto, tipicamente (gianni)lettiana. Ma il messaggio non è stato preso in considerazione. ...

