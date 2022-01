Nel 2021 in Italia si è verificato un terremoto ogni 30 minuti (Di domenica 16 gennaio 2022) – L’anno scorso ci sono stati 16.095 i terremoti localizzati, sul nostro territorio e nelle zone immediatamente limitrofe, dalla Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: 44 terremoti al giorno, in media un evento ogni mezz’ora. “Anche nel 2021 si è confermato il trend degli ultimi tre anni, con i terremoti più forti localizzati al di fuori del territorio Italiano, spiega Alessandro Amato, sismologo dell’INGV. “Come si vede dalla mappa pubblicata su INGVterremoti, gli eventi sismici che hanno fatto registrare una magnitudo pari o superiore a 5.0 sono avvenuti in Algeria, in Croazia e nel Mare Adriatico, anche se alcuni di essi hanno avuto un risentimento anche nel territorio Italiano”. Il numero di terremoti localizzati in Italia nel 2021 è di poco ... Leggi su romadailynews (Di domenica 16 gennaio 2022) – L’anno scorso ci sono stati 16.095 i terremoti localizzati, sul nostro territorio e nelle zone immediatamente limitrofe, dalla Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: 44 terremoti al giorno, in media un eventomezz’ora. “Anche nelsi è confermato il trend degli ultimi tre anni, con i terremoti più forti localizzati al di fuori del territoriono, spiega Alessandro Amato, sismologo dell’INGV. “Come si vede dalla mappa pubblicata su INGVterremoti, gli eventi sismici che hanno fatto registrare una magnitudo pari o superiore a 5.0 sono avvenuti in Algeria, in Croazia e nel Mare Adriatico, anche se alcuni di essi hanno avuto un risentimento anche nel territoriono”. Il numero di terremoti localizzati innelè di poco ...

Advertising

DavidPuente : 1/ Stramezzi che interviene all'evento di Paragone a Milano. «Le cure ci sono» dice, senza fornire alcuna prova in… - SkySport : ?? Per la prima volta una partita di Serie A andrà in onda questa sera nel formato 4k HDR-HLG nativo ? Il match sarà… - teatroallascala : Domani alle 11 nel Ridotto dei Palchi si terrà il secondo concerto di musica da camera con i Professori dell'Orches… - mao_balza : @Controcorrentv @sbonaccini Servirebbe leggere i dati ISS periodo ottobre - novembre 2021 nel quale si evidenza che… - ang_eli_ca_ : RT @spiegelreisende: apprendo ora che l'Australia è il Paese che ha subito il lockdown più lungo del mondo, ben 9 mesi chiusi in casa senza… -