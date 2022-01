"Neanche un cavallo...". Vittorio Feltri, la stupidaggine di Marco Melandri: "Contagiato pur di non vaccinarsi? Operazione folle" (Di sabato 15 gennaio 2022) Marco Melandri si è Contagiato di proposito col Covid pur di non farsi il vaccino. “Siamo di fronte ad un'Operazione folle, fatta non si capisce su quali basi logiche - ha dichiarato Vittorio Feltri, interpellato dall'Adnkronos - il virus è rischioso e si continua a morire”. Al tempo stesso, però, il Covid ha fatto emergere gli stupidi che si nascondevano tra di noi: l'ex pilota di MotoGP rientra certamente in questa categoria. Anzi, gli va pure riconosciuto un certo coraggio per aver rivelato le sue azioni: “Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovevo lavorare e non considero il vaccino un'alternativa valida. Il green pass per ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022)si èdi proposito col Covid pur di non farsi il vaccino. “Siamo di fronte ad un', fatta non si capisce su quali basi logiche - ha dichiarato, interpellato dall'Adnkronos - il virus è rischioso e si continua a morire”. Al tempo stesso, però, il Covid ha fatto emergere gli stupidi che si nascondevano tra di noi: l'ex pilota di MotoGP rientra certamente in questa categoria. Anzi, gli va pure riconosciuto un certo coraggio per aver rivelato le sue azioni: “Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovevo lavorare e non considero il vaccino un'alternativa valida. Il green pass per ...

