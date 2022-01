Napoli, per Ospina contrattura al gastrocnemio della gamba sinistra (Di sabato 15 gennaio 2022) Nel report della sessione mattutina di allenamento, il Napoli ha fatto luce sulle condizioni del suo portiere, David Ospina, infortunatosi durante la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, giovedì. Dagli accertamenti effettuati questa mattina, si evince che il portiere ha riportato una contrattura al gastrocnemio della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Per quanto riguarda, invece, Lorenzo Insigne, ha svolto terapie e personalizzato in campo. “Insigne ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo. Ospina nella mattina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una contrattura del muscolo gastrocnemio della ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 15 gennaio 2022) Nel reportsessione mattutina di allenamento, ilha fatto luce sulle condizioni del suo portiere, David, infortunatosi durante la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, giovedì. Dagli accertamenti effettuati questa mattina, si evince che il portiere ha riportato unaal. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Per quanto riguarda, invece, Lorenzo Insigne, ha svolto terapie e personalizzato in campo. “Insigne ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo.nella mattina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato unadel muscolo...

Advertising

ItalianAirForce : #InCorsoOra un #TrasportoSanitarioUrgente da Napoli a Genova per un bimbo di 31 giorni in imminente pericolo di vit… - sportmediaset : Juve-Napoli, nessun provvedimento per gli ululati razzisti e sui social monta la rivolta: #SiamoTuttiKean.… - robertosaviano : Napoli è come il Cristo nella Cappella Sansevero: non basta coprire per dimenticare, nascondere, cancellare. Usare… - GabriellaBargh1 : RT @Animal_Genocide: Gragnano: 1000 euro per l'adozione di un cane randagio. L'iniziativa promossa dal sindaco Nello D'Auria vuole predilig… - mvincenzo : Non i miei cugini che portano gli ospiti da fuori regione a Napoli per visitare lo stadio San Paolo (io continuo a… -