Napoli: per il post Insigne individuato l’obiettivo, servono almeno 20 milioni! (Di sabato 15 gennaio 2022) Si guarda già al futuro in casa Napoli, con l’impellenza di dover sostituire Lorenzo Insigne. Com’è ormai ben noto, il capitano azzurro lascerà la maglia azzurra per accasarsi al Toronto, dove lo attenderà una nuova vita. Troppo distante la forbice tra domanda e offerta per procedere a un ulteriore rinnovo, che avrebbe significato forse una chiusura di carriera con la squadra partenopea. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è già alla caccia del suo sostituto e uno dei nomi circolati in questi giorni è quello di Julian Alvarez del River Plate. BUENOS AIRES, ARGENTINA – OCTOBER 25: Julian Alvarez of River Plate celebrates after scoring the second goal of his team during a match between River Plate and Argentinos Juniors as part of Torneo Liga Profesional 2021 at Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti on ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 15 gennaio 2022) Si guarda già al futuro in casa, con l’impellenza di dover sostituire Lorenzo. Com’è ormai ben noto, il capitano azzurro lascerà la maglia azzurra per accasarsi al Toronto, dove lo attenderà una nuova vita. Troppo distante la forbice tra domanda e offerta per procedere a un ulteriore rinnovo, che avrebbe significato forse una chiusura di carriera con la squadra partenopea. Il direttore sportivo del, Cristiano Giuntoli, è già alla caccia del suo sostituto e uno dei nomi circolati in questi giorni è quello di Julian Alvarez del River Plate. BUENOS AIRES, ARGENTINA – OCTOBER 25: Julian Alvarez of River Plate celebrates after scoring the second goal of his team during a match between River Plate and Argentinos Juniors as part of Torneo Liga Profesional 2021 at Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti on ...

Advertising

ItalianAirForce : #InCorsoOra un #TrasportoSanitarioUrgente da Napoli a Genova per un bimbo di 31 giorni in imminente pericolo di vit… - sportmediaset : Juve-Napoli, nessun provvedimento per gli ululati razzisti e sui social monta la rivolta: #SiamoTuttiKean.… - robertosaviano : Napoli è come il Cristo nella Cappella Sansevero: non basta coprire per dimenticare, nascondere, cancellare. Usare… - freedomsempre68 : @gennaro38069406 Ma per carità. Spero di rivederlo allo stadio di Napoli mentre distribuisce bibite ed io da Steward lo sputacchio ?????? - MichelMauriello : RT @LaRagione_eu: L'Apple Academy del capoluogo campano è un modello per quella Napoli sorda all’auto-lamentismo ma ostacolata dalla carenz… -