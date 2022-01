(Di sabato 15 gennaio 2022) Colori accesi e brillanti o più naturali e nella nuance del rosa? Quale che sia la vostra scelta, le ultime tendenze in fatto diart parlano chiaro: i pastellila soluzione ideale per delle unghie supery. Ma chi vuole osare un po’ di più non deve certo scoraggiarsi. Questo inizio gennaio, infatti, ci regala un’ampia scelta in fatto si nuance da sperimentare. Colorazioni più brillanti o accese (perfino glitterate!), infatti,allo stesso modo ben accette, e si affiancano aipiù classici. Vi raccomandiamo... Oro, argento e rosso: seiart glamour perfette (non solo) per Capodanno Ma vediamoleart a cui ...

Advertising

RossaMcFarland : Vi meritate quelle con cui potete parlare solo di sesso e di nail art. O che postano le tette su Twitter abbinate alle massime di Platone. - infoitinterno : Nail Art, ecco quali sono i trend dell’inverno 2022 - TOPGAMING43 : Zelletten – 2 rotoli tamponi Pad Pads in cellulosa per ricostruzione unghie nail art 1000pz – Originale Cura Farma - lillydessi : Unghie nude 2022: scopri le nail art da copiare ASAP - cocoa_key : RT @vogue_italia: Ha dipinto le unghie a Gigi, EmRata, Kendall e molte altre. Abbiamo intervistato la manicurista Cam Tran che crea nail ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Nail Art

Vogue Italia

Si tratta di unaindicata anche per chi non è così puntiglioso in fatto di mode, il giusto tocco di femminilità senza esagerazioni. Le unghie nude: discrete ma estremamente chic Tornano con ...Fra lepiù richieste vi è chi sceglie di sfoggiare una o due unghie glitterate e le restanti lucide in tinta blu zaffiro. Questo colore valorizza bene anche le unghie più corte, perché ...Infine, per chi non vuole rinunciare a unghie brillanti c’è la soluzione: questa nail art con effetto marmorizzato e diverse sfumature di smalto scintillante dona il giusto tocco di luce alle vostre m ...Questo inverno 2022 si possono prendere in considerazione molte nuove nail art e più precisamente si può realizzare la manicure dark red di Isabella Ferrari o quella dalle tinte pop di Chiara Ferragni ...