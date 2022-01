Nail Art, ecco quali sono i trend dell’inverno 2022 (Di sabato 15 gennaio 2022) Dai colori glow e brillanti a quelli pastello, passando per il rosa shocking: ecco tutte le ultime tendenze a cui ispirarsi per avere delle unghie super. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di sabato 15 gennaio 2022) Dai colori glow e brillanti a quelli pastello, passando per il rosa shocking:tutte le ultime tendenze a cui ispirarsi per avere delle unghie super. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitinterno : Nail Art, ecco quali sono i trend dell’inverno 2022 - TOPGAMING43 : Zelletten – 2 rotoli tamponi Pad Pads in cellulosa per ricostruzione unghie nail art 1000pz – Originale Cura Farma - lillydessi : Unghie nude 2022: scopri le nail art da copiare ASAP - cocoa_key : RT @vogue_italia: Ha dipinto le unghie a Gigi, EmRata, Kendall e molte altre. Abbiamo intervistato la manicurista Cam Tran che crea nail ar… - 28Ravenna : RT @_SelenaGITALY: Tom Bachik, nail artist di Selena, ha appena postato questa foto delle mani di Selena… Per cosa sarà questa nuova nail a… -