Musumeci contro tutti | così il centrodestra scricchiola in Sicilia

(Di sabato 15 gennaio 2022) Palermo, 15 gen – E per un punto Martin Nello perse la cappa, tranne ritrovarla in men che non si dica. Questo, in estrema sintesi, quanto è successo negli ultimi giorni a Palermo, a seguito del voto per nominare i tre grandi elettori che andranno a Roma ad eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Dopo aver dichiarato di voler azzerare la giunta, il presidenteno Nelloha fatto dietrofront, o meglio ha posticipato l’eventuale provvedimento solo ad approvazione avvenuta dell’esercizio provvisorio. Atto calendarizzato per la discussione in Aula martedì prossimo, 18 gennaio.attacca, ma è in grossa difficoltà Sta di fatto che il prossimo autunno ini dovranno esprimersi proprio sui rappresentanti regionali, e su chi dovrà guidare l’Isola dal 2022 al 2027. E i 7 voti della maggioranza ...

Advertising

telodogratis : Musumeci contro la Giunta, Cogi: “Perché non ha fatto i nomi?” - unozerozer0 : - ship2shore_it : Musumeci contro Giovannini: “In Sicilia Orientale situazione insostenibile” - x1rosanna : @Musumeci_Staff la regione ha disposto la riapertura delle scuole, il sindaco di Trapani andando contro la decision… - infoitinterno : Blitz fallito in Ars contro Musumeci, tutti i retroscena -

Ultime Notizie dalla rete : Musumeci contro

... andrebbele norme del Governo Draghi, che la prevedono solo in zona rossa e solo in casi ... con il supporto magari del Presidente della Regione, per riuscire comunque nel medesimo ......in classe un'ordinanza del Tar Sicilia che ha accolto l'istanza cautelare presentatale ...del Tar era in zona gialla ma dopo alcune ore è arrivata l'ordinanza del presidenteche prevede ...Le parole pronunciate dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in diretta Facebook, subito dopo avere appreso di essere stato il terzo per preferenze nel voto per i tre grandi elettori ...Le parole pronunciate dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in diretta Facebook, subito dopo avere appreso di essere stato il terzo per preferenze nel voto per i tre grandi elettori ...