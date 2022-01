Musica italiana sotto choc, è irriconoscibile: fan sconvolti. “Vorrei solo un po’ di pace e forza” (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo pochi mesi dall’amaro annuncio della sua malattia, Gigi D’Agostino torna a farsi vedere sui canali social, con una foto che lo ritrae a casa mentre cammina con un deambulatore. La salute del celebre dj, noto per aver accompagnato la giovinezza di molti con la sua Musica dance, sta certamente a cuore a milioni di fan, ringraziati nel nuovo post, dove D’Agostino scrive: «Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ di pace e di forza». «Gigi Dag», all’anagrafe Luigino Celestino Di Agostino, ha da poco compiuto 55 anni. Non si è mai sbilanciato sulla natura della sua condizione, ma ha spiegato che il male che lo affligge si è presentato in maniera piuttosto aggressiva. Gigi D'Agostino, l'annuncio della malattia Alla fine del 2021, dopo mesi di assenza dalla scena pubblica, fu lo stesso D’Agostino a rivelare la motivazione ... Leggi su howtodofor (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo pochi mesi dall’amaro annuncio della sua malattia, Gigi D’Agostino torna a farsi vedere sui canali social, con una foto che lo ritrae a casa mentre cammina con un deambulatore. La salute del celebre dj, noto per aver accompagnato la giovinezza di molti con la suadance, sta certamente a cuore a milioni di fan, ringraziati nel nuovo post, dove D’Agostino scrive: «Spero che questo nuovo anno mi doni un po’ die di». «Gigi Dag», all’anagrafe Luigino Celestino Di Agostino, ha da poco compiuto 55 anni. Non si è mai sbilanciato sulla natura della sua condizione, ma ha spiegato che il male che lo affligge si è presentato in maniera piuttosto aggressiva. Gigi D'Agostino, l'annuncio della malattia Alla fine del 2021, dopo mesi di assenza dalla scena pubblica, fu lo stesso D’Agostino a rivelare la motivazione ...

Advertising

FIMI_IT : #TopOfTheMusic2021 • La musica italiana trionfa: è l'assoluta protagonista delle classifiche annuali, occupando la… - FIMI_IT : Quali sono stati i titoli best-seller del 2021 nelle chart #Album, #Singoli e #Vinili? Per scoprire tutte le posizi… - mariavenera2 : RT @simonebaldelli: Sono molto contento per la meritata onorificenza data a @Renzo_Arbore. Un genio della radio, della tv e della musica.… - arceri_gerardo : No.#04- CLAUDIO VILLA- 'I grandi della musica Italiana' - SLdadda : @peteW4P ex professore di alcuni miei amici, quando era diventato automaticamente il loro massimo esponente di musi… -