Mourinho contatta personalmente il suo obiettivo | ma dipende da Diawara!

(Di sabato 15 gennaio 2022) L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sull’interesse della Roma per Boubacar Kamara. Il 22enne centrocampista del Marsiglia potrebbe essere il terzo colpo del mercato invernale, ma prima di effettuare l’assalto serve cedere Diawara che interessa al Valencia. Boubacar Kamara Olympique de MarseilleUna volta effettuata tale operazione, la Roma potrebbe offrire 4-5 milioni di euro per il cartellino di Kamara (è in scadenza di contratto) che, secondo la tv francese, sarebbe anche stato chiamato direttamente da, pronto a convincerlo a sposare la causa capitolina. VINCENZO BONIELLO

