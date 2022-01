MOSTRA FOTOGRAFICA IL COLLE PIÙ ALTO Da De Nicola a Mattarella, tutti i Presidenti fotografati da Carlo e Maurizio Riccardi (Di sabato 15 gennaio 2022) Dal 21 gennaio a Spazio5 a Roma, 50 foto per raccontare la Storia della nostra Repubblica attraverso i ritratti dei Presidenti e una foto speciale dell’astrofisico Gianluca Masi, in attesa del tredicesimo inquilino del Quirinale. 21-31 Gennaio 2022 Spazio5 – Via Crescenzio 99/d Roma Il primo Presidente fu Enrico De Nicola, oggi c’è Sergio Mattarella: tra loro, altri dieci Presidenti della Repubblica. Sandro Pertini, Mattarella e Carlo Azeglio Ciampi i più amati, Giorgio Napolitano l’unico eletto due volte, Segni e Saragat spesso protagonisti di appuntamenti storici: a Spazio5 dal 21 gennaio 2022 l’elenco “fotografico” completo, realizzato con le foto Archivio Riccardi, dei capi dello Stato che si sono avvicendati al Quirinale dalla nascita della Repubblica ... Leggi su romadailynews (Di sabato 15 gennaio 2022) Dal 21 gennaio a Spazio5 a Roma, 50 foto per raccontare la Storia della nostra Repubblica attraverso i ritratti deie una foto speciale dell’astrofisico Gianluca Masi, in attesa del tredicesimo inquilino del Quirinale. 21-31 Gennaio 2022 Spazio5 – Via Crescenzio 99/d Roma Il primo Presidente fu Enrico De, oggi c’è Sergio: tra loro, altri diecidella Repubblica. Sandro Pertini,Azeglio Ciampi i più amati, Giorgio Napolitano l’unico eletto due volte, Segni e Saragat spesso protagonisti di appuntamenti storici: a Spazio5 dal 21 gennaio 2022 l’elenco “fotografico” completo, realizzato con le foto Archivio, dei capi dello Stato che si sono avvicendati al Quirinale dalla nascita della Repubblica ...

Advertising

vaticannews_it : #15gennaio2022 Al Museo di #Arte Cinese dei @SaverianiDG, #mostra fotografica 'The Homo Sapiens', che racconta l’es… - carmelodan : MOSTRA FOTOGRAFICA IL COLLE PIÙ ALTO Da De Nicola a Mattarella, tutti i Presidenti fotografati da Carlo e Maurizio… - Comune_Saluzzo : RT @tbuccico69: Dialogando di #Afghanistan con .@tonicapuozzo1 per la mostra fotografica di @MarioLaporta60 'Racconti d'Afghanistan'a #Sal… - alirezaahrar : RT @tbuccico69: Dialogando di #Afghanistan con .@tonicapuozzo1 per la mostra fotografica di @MarioLaporta60 'Racconti d'Afghanistan'a #Sal… - tbuccico69 : Dialogando di #Afghanistan con .@tonicapuozzo1 per la mostra fotografica di @MarioLaporta60 'Racconti d'Afghanista… -