Moon Knight | il nuovo teaser anticipa l' uscita del trailer

(Di sabato 15 gennaio 2022), la nuova serie Marvel con Oscar Isaac, si mostra in unche svela la data didel primo fullufficiale. Nelle ultime ore è stato rilasciato undi, la serie TV con Oscar Isaac. Tramite la clip, scopriamo la data didelufficiale dello show in arrivo su Disney+. L'hype per il rilascio diè ormai alle stelle. In tantissimi aspettano da tempo di poter vedere la serie con Oscar Isaac che segnerà l'ingresso ufficiale dell'attore nel Marvel Cinematic Universe. In attesa di potersi godere i sei episodi che compongono la prima stagione dello show, ...

Advertising

ineffableuniver : RT @221BLokiStreet: LUNEDÌ PRIMO TRAILER DI MOON KNIGHT SIAMO QUI C'È L'ABBIAMO FATTA #MoonKnight - frchldvs : RT @221BLokiStreet: LUNEDÌ PRIMO TRAILER DI MOON KNIGHT SIAMO QUI C'È L'ABBIAMO FATTA #MoonKnight - frchldvs : RT @geekedude: PRIMO LOOK UFFICIALE A MOON KNIGHT LUNEDÌ AAAAAAA STO URLANDO #MoonKnight - Asgard_Hydra : Moon Knight, pubblicato il primo teaser trailer! Ecco quando uscirà il trailer completo - Asgard_Hydra : Moon Knight: il teaser che annuncia l'uscita del trailer di lunedì | Lega Nerd -

Ultime Notizie dalla rete : Moon Knight

Nelle ultime ore è stato rilasciato un nuovo teaser trailer di, la serie TV con Oscar Isaac. Tramite la clip, scopriamo la data di uscita del trailer ufficiale dello show in arrivo su Disney+. L'hype per il rilascio diè ormai alle stelle.LEGGI:: Ethan Hawke ha rivelato i segreti della serie al figlio Ethan Hawke ha dichiarato: Scorsese è coinvolto come produttore esecutivo ed è stato intervistato insieme ad altri artisti ...Moon Knight, la nuova serie Marvel con Oscar Isaac, si mostra in un nuovo teaser che svela la data di uscita del primo full trailer ufficiale. Nelle ultime ore è stato rilasciato un nuovo teaser trail ...In attesa del nuovo full trailer di Moon Knight previsto per lunedì notte, Hulu ha pubblicato un teaser della serie TV dei Marvel Studios.