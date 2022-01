Monoclonali, uno solo è efficace su Omicron: viene prodotto a Parma ma finisce negli Usa. Così ospedali e malati italiani restano a secco (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ l’unico monoclonale efficace contro Omicron, lo producono a Parma ma finisce negli ospedali americani mentre i nostri rimango a secco, proprio quando il ceppo diventa prevalente. Colpa nostra: abbiamo comprato poche dosi e tardi, al punto che molte regioni hanno esaurito le scorte, e la richiesta di approvvigionamenti dell’Italia sconta ora gli effetti della corsa globale agli accaparramenti. “Siamo allo shortage nazionale”, ammettono i responsabili dei servizi farmaceutici regionali che ieri hanno partecipato al tavolo nazionale con Aifa che monitora dispensazioni e fabbisogno. Parliamo di Sotrovimab, l’ultimo dei quattro farmaci con proteine di sintesi autorizzati in emergenza in Italia contro il Covid, il solo ad aver dimostrato efficacia contro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) E’ l’unico monoclonalecontro, lo producono amaamericani mentre i nostri rimango a, proprio quando il ceppo diventa prevalente. Colpa nostra: abbiamo comprato poche dosi e tardi, al punto che molte regioni hanno esaurito le scorte, e la richiesta di approvvigionamenti dell’Italia sconta ora gli effetti della corsa globale agli accaparramenti. “Siamo allo shortage nazionale”, ammettono i responsabili dei servizi farmaceutici regionali che ieri hanno partecipato al tavolo nazionale con Aifa che monitora dispensazioni e fabbisogno. Parliamo di Sotrovimab, l’ultimo dei quattro farmaci con proteine di sintesi autorizzati in emergenza in Italia contro il Covid, ilad aver dimostrato efficacia contro ...

Advertising

gidf81 : RT @fattoquotidiano: Monoclonali, uno solo è efficace su Omicron: viene prodotto a Parma ma finisce negli Usa. Così ospedali e malati itali… - fattoquotidiano : Monoclonali, uno solo è efficace su Omicron: viene prodotto a Parma ma finisce negli Usa. Così ospedali e malati it… - gocciadifuoco : Mia zia, vaccinata, infettata da collega, rientra nel targhet monoclonali, controllo titolo anticorpale a 2 ,6,12 m… - patty1261 : @liliaragnar @glamourino Dicono che non è un reparto di degenza ma per terapie monoclonali ma scusate se c’è emerge… - bicchio56 : @LaVeritaWeb I sinistrati non si smentiscono mai. Sicuramente lui non resterebbe fuori, è un privilegiato e verrebb… -