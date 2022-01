Monobob | Kaillie Humphries vince a St Moritz | Mariama Jamanka fa suo il titolo europeo | Elana Meyers-Taylor le World Series

(Di sabato 15 gennaio 2022) Si tinge di stelle e strisce la tappa finale di Sankt(Svizzera) valevole per le2021-2022 di, che per l’occasione aveva valenza anche come Campionato. Sul budello svizzero, infatti, è arrivata una doppietta statunitense, conchecon il tempo complessivo di 2:22.27 (prima manche in 1:11.28, seconda in 1:10.99) precedendo per appena 4 centesimi la connazionale(1:11.43 e 1:10:88, nuovo record del tracciato), infine completa il podio la canadese Cynthia Appiah con un distacco di 95 centesimi (1:11.64 e 1:11.58). Quarta posizione per la tedescaa 97 centesimi che, tuttavia, ...

Solo quinta la statunitense Kaillie Humphries, piazzatasi alle spalle dell'altra canadese Christine de Bruin. La gara lascia comunque il tempo che trova, poiché erano assenti tante big del monobob. Si tinge di Stelle e strisce la tappa finale di Sankt Moritz (Svizzera) valevole per le World Series 2021-2022 di monobob, che per l'occasione aveva valenza anche come Campionato Europeo. Sul budello ...