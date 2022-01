Molière | il gioco tra arte e vita nel film con Romain Duris

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 15 gennaio 2022) Nasceva il 15 gennaio 1622 quel Jean Baptiste Poquelin, in, che sarebbe diventato un colosso del teatro francese. A differenza degli altri due drammaturghi, Corneille e Racine, che insieme a lui compongono il trio che ha rivoluzionato le scene del Seicento francese,intraprende però una strada più anticonvenzionale. Opta per il genere ben più bistrattato della commedia., calato nel nuovo contesto del teatro che si va facendo professione, scrive i propri testi guardando, da un lato, alla quotidianità, che si incanala in personaggi dalla psicologia coerente e ben delineata, dall’altro, alla concretezza delladi compagnia. Molti dei ruoli vengono scritti, difatti, per calzare a pennello agli attori che compongono la sua compagnia. Dietro alla fine comicità che ...